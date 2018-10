Concerto dedicato a Kurt Weill e Bertolt Brecht

Scuola Popolare di Musica di Testaccio



Concerto di apertura

dedicato a Kurt Weill e Bertolt Brecht



L’Opera da Tre Soldi secondo la Scuola Popolare di Musica di Testaccio



Lunedì 15 ottobre 2018

Teatro Vascello

Via Giacinto Carini, 78

ore 21,00



Novanta anni fa, il 31 agosto del 1928, a Berlino veniva eseguita per la prima volta L’Opera da Tre Soldi di Bertolt Brecht musicata da Kurt Weill.

La Scuola Popolare di Musica di Testaccio rende omaggio a questi due grandissimi autori con l’esecuzione di alcuni brani dell’opera arrangiati per l’occasione.

Ad eseguire saranno quattro ensemble molto diversi tra loro per struttura, linguaggio e background musicale.

Aprirà l’Orchestra di Musica Tradizionale della Scuola Popolare di Musica di Testaccio diretta da Adriano Dragotta che da anni si occupa del repertorio tradizionale europeo con un organico eterogeneo: archi, fiati, chitarre, pianoforte, percussioni e voci.

Seguirà Freon Ensemble diretto da Stefano Cardi, formazione di estrazione “colta” con strumentazione aderente all’originale.

Terzo intervento con il Go-Dex Quartet di Pasquale Innarella per una rielaborazione in chiave free-bop.

A chiudere l’Orchestra Giovanile di Jazz della Scuola Popolare di Musica di Testaccio diretta da Mario Raja, con raffinati arrangiamenti originali dal sapore jazzistico.



Programma:



- Orchestra di Musica Tradizionale della Scuola Popolare di Musica di Testaccio

diretta da Adriano Dragotta



Tango-Ballade

Seerauberjenny (Jenny Dei Pirati)



- Freon Ensemble

direzione di Stefano Cardi



Salomonsong per voce e strumenti

Zuhälterballade (Tango) per voce e strumenti



Laura Polimeno, voce

Paolo Montin, clarinetto

Massimo Bartoletti, tromba

Stefano Cardi, chitarra e banjo

Caterina Bono, violino

Indiana Raffaelli, contrabbasso

Rodolfo Rossi, percussioni





- Go-Dex Quartet

di Pasquale Innarella



Seerauberjenny (Jenny Dei Pirati)

Moritat Von Mackie Messer

Das Lied Von Der Unzulanglichkeit Menshlichen Strebens



Pasquale Innarella, sassofono

Paolo Cintio, pianoforte

Leonardo De Rose, contrabbasso

Giampiero Silvestri, batteria





- Orchestra Giovanile di Jazz della Scuola Popolare di Musica di Testaccio

direzione e arrangiamenti Mario Raja



Moritat vom Mackie Messer

Anstatt-das-Song

Liebeslied



- Federica Santoro, voce

- Francesco Notaristefano , clarinetto

- Alessio Bernardi e Marta Fratini, sax alto

- Luca De Felice, Daniel Ventura, sax tenore

- Lorenzo Batocchioni, sax baritono

- Paolo Casetti e Francesco Fratini, tromba

- Augusto Ruiz Henao, trombone

- Emmanuel Losio, chitarra

- Alessandro Vassilis Bintzios, contrabbasso

- Alessio Magliari, pianoforte

- Luca Monaldi, batteria



Informazioni e prenotazioni: tel. 3601025779 (solo SMS e Whatsapp)

Ingresso: € 12,00 (posto unico), € 8,00 (bibliocard, metrebus, giovani, studenti, over 65)

www.scuolamusicatestaccio.it

Gallery