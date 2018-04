Concerto di Antoine Veillerette – pianoforte

Si terrà mercoledì 11 Aprile presso la Chiesa Metodista a Roma, il concerto di beneficenza di Antoine Veillerette, giovane promessa del pianoforte.



Ha partecipato, sia come solista che in gruppi da camera, a numerose manifestazioni musicali in Italia, Belgio e Regno Unito, esibendosi presso l'Università di Warwick e in svariati club privati in Inghilterra.



Antoine si avvicina alla musica con spirito giocoso e grande curiosità, e scopre da autodidatta la composizione musicale. Pianista e compositore dallo spirito eclettico, il suo repertorio spazia dalla musica classica a quella moderna, passando per il jazz.



Il suo concerto presso la Chiesa Metodista di Roma prende le mosse da un brano da lui composto, attraversando poi il repertorio classico e romantico con pagine di Mozart e Chopin, per approdare infine alla musica impressionista di Grieg e al jazz di Gershwin.



L'evento è promosso dall'associazione SONIA (www.associazionesonia.org). Il ricavato sarà devoluto agli sfollati del territorio di LWIZA, Kasai Centrale, Repubblica Democratica del Congo i cui villaggi, campi, infrastrutture sono stati distrutti l’anno scorso dalle diverse fazioni armate dei Kamina Nsapu.



