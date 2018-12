Concerto dell'organista Francesco Leporatti

Sesto concerto della rassegna "I Concerti del Venerdì", un programma dedicato all'imminente festività dell'epifania, che vuole mettere in risalto tutte le possibilità foniche del grande organo meccanico Tamburini della chiesa di Santa Maria della Mercede.



Programma:



J. S: Bach: Preludio in Mi bemolle maggiore BWV 552

Corale “Nun komm der Heiden Heiland” BWV 659

Corale “Kommst du nun, Jesu, vom Himmel herunter” BWV 650

Corale “Das alte Jahre vergangen ist” BWV 614

Fuga in Mi bemolle maggiore BWV 552



L. C. Daquin: Noël X

T. Dubois: Marche des Rois Mages G. Liberto: Fantasia Pastorale

C. Franck: Grand Choeur-Sortie pour Noël



Francesco Leporatti frequenta il X e ultimo anno del corso “Organo e Composizione organistica” presso il Conservatorio di musica “Benedetto Marcello” di Venezia nella classe di Gianluca Libertucci.

Ha già partecipato a masterclass e corsi di perfezionamento tenuti da Fausto Caporali, Jean Guillou, Ludger Lohmann, Jean-Baptiste Monnot, Elisabeth Zawadke, Wolfgang Zerer.



Attualmente ricopre gli incarichi di organista titolare nelle chiese parrocchiali di Trevignano e Falzè di Trevignano (TV). E’ inoltre organista per il Capitolo della chiesa cattedrale di Treviso.