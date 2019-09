Musica al tramonto nel Parco degli Acquedotti: concerto dell’Associazione musicale Cappella Musicale Costantina

Musica al tramonto e il magnifico Acquedotto Romano sullo sfondo. L’appuntamento è per domenica 22 settembre, con il concerto a cura dell’Associazione musicale Cappella Musicale Costantina, presso il Casale Torre del Fiscale, nel Parco La Torre del Fiscale, all’interno del Parco degli Acquedotti. L’evento si inserisce nell’ambito della manifestazione Cultura Municipio VII - Aquae Septimae, Progetto a cura dell'Assessorato municipale alle Politiche culturali, che rientra nell’ambito dell’iniziativa Primavera di Rinascita, la cui organizzazione è stata affidata a DBG Management & Consulting.



La kermesse, fortemente voluta e finanziata attraverso un bando dal Municipio VII di Roma Capitale, in collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Parco Regionale dell’Appia Antica, prevede 6 giorni di eventi gratuiti e aperti a tutti, articolati in 2 weekend: 20-21-22 e 27-28-29 settembre.



Domenica 22 settembre, dalle 18 alle 20, si terrà il concerto a cura dell’Associazione musicale Cappella Musicale Costantina. Un quintetto di archi, diretto da Paolo De Matthaeis, suonerà dal vivo le musiche di Mozart, Bach e altri compositori, accompagnato da un coro di 25 elementi. Un concerto particolare, che si svolge all'aperto al tramonto, per far rivivere al pubblico la storia e le idee dei grandi compositori.



Programma dettagliato del concerto_

W.A.Mozart - Divertimento in re maggiore k. 136

W.A.Mozart - Eine Kleine Nacht Musik k. 525

J.S.Bach - Jesu Bleibet Meine Freude bwv 147, con accompagnamento del coro

J.S.Bach - Aria in Re maggiore bwv 1068

F.Schubert - Gloria dalla messa D.167, con accompagnamento del coro

G.F.Haendel - Alleluja dal Messia, con accompagnamento del coro

Insieme con il pubblico - Ave Verum di W.A.Mozart, con accompagnamento del coro.



Tutti gli eventi sono gratuiti e ad accesso libero. Posti limitati, si consiglia di prenotarsi in anticipo.

Per maggiori informazioni sugli eventi e prenotazioni: http://dbgmec.com/aquae-septimae/