Concerto d'Autore - Mozart

L'8 GIUGNO, nella meravigliosa chiesa di San Marcello al Corso (fondata nel IV secolo da papa Marcello I e ricostruita nel 1519 dopo un incendio devastante), dopo il grande successo del primo lavoro sulle opere di F. Schubert, appartenente alla rassegna di concerti dedicati a celebri compositori, i Pueri Symphonici tornano anche a Roma con il secondo dei Concerti d'Autore dedicato a Wolfgang Amadeus Mozart, già ampiamente apprezzato il 26 Aprile nel prestigioso Teatro Mancinelli di Orvieto.



Molte sono state le opere del grande genio che l'Orchestra ha interpretato negli anni passati (dalla celebre Eine Kleine Nachtmusik, fino a giungere alla Messa K 167, eseguita durante gli ultimi concerti del 2018), ma per l'occasione i Pueri Symphonici hanno deciso di cimentarsi con tre delle composizioni mozartiane più importanti e impegnative, di notevole carica emozionale e che sicuramente affascineranno il pubblico che avrà la fortuna di assistervi.



L'ospite d'onore, in questa occasione, sarà il M° clarinettista Natalino Leone che con grande attenzione e gentile disponibilità, insieme al M° Lupi e ai Pueri Symphonici, ha dedicato molto tempo alla preziosa ricerca di idee, dinamiche, suoni e colori per interpretare al meglio il Concerto K 622 per Clarinetto e Orchestra.



L'evento sarà reso unico dalla straordinaria partecipazione della soprano Simona Canuti, alla quale sarà affidata l'interpretazione del celebre mottetto per soprano ed orchestra "Exsultate, jubilate" K 165.



Nella seconda parte del concerto sarà la celeberrima Sinfonia n. 25 K 183, di cui era stata presentata una piccola anteprima durante i concerti di Natale 2018, a sorprendere il pubblico con le sue sincopi impetuose e le sonorità sorprendenti!