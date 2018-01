Concerto ARAMUS: Oratorio de Noël di Camille Saint-Saëns

Concerto: Oratorio de Noël op.12 - di Camille Saint-Saëns



Ore 19.30, presso la Chiesa di Santa Maria OdigitriaVia del Tritone, 82 – Roma



L’Oratorio de Noël di Camille Saint-Saëns, autore francese dell’Ottocento, fu composto all’età di ventitrè anni in meno di due settimane, a soli 10 giorni dalla sua prima esecuzione, a Natale del1 858. Nell'oratorio di Sait-Saens c’è una devozione verso J.S.Bach, il maestro di Lipsia, (“Dans le style de Seb. Bach", come reca il Preludio di Saint-Saens). Il testo è tratto dalla liturgia latina cattolica del Natale ed è articolato tra i solisti e il coro in modo descrittivo: come se i vari personaggi del Presepe si esprimessero in canto. Si respira una chiara intenzione di semplicità quasi francescana, che riecheggia le intenzioni del Movimento Ceciliano, unita ad un intenso lirismo ed a elaborate ed espressive soluzioni armoniche. La pagina nel complesso è un nobile esempio di composizione sacra ottocentesca.



1. Preludio

2. Recitativo e Coro

3. Aria, mezzosoprano

4. Aria e Coro, tenore

5. Duo, soprano e baritono

6. Coro

7. Trio, soprano, tenore e baritono

8. Quartetto, soprano, mezzosoprano, contralto e baritono

9. Quintetto e Coro

10.Coro



Voci soliste: Yasko Fujii soprano - Angela Bucci mezzosoprano – Gaetana Mirabelli contralto - Pablo Cassiba tenore - Roberto Curione basso

Coro e Orchestra Aramus della Schola Cantorum San Lorenzo in Damaso

Orchestra: Violini: Gabriele Benigni, Laura Scipioni - Viola: Lorenzo Rundo - Violoncello: Adriano Ancarani - Violone: Fabrizio Cardosa - Arpa: Valeria Carissimi - Organo e Basso Conyinuo: Paolo Tagliapietra

Direttore: Osvaldo Guidotti



ARAMUS è un’associazione culturale romana, senza fini di lucro, impegnata per lo studio, la formazione, la produzione e la promozione musicale. Per questo l’impegno associativo si esprime ricercando opportunità di dialogo e scambio con esperienze e progetti attivi in Italia e all’estero, promuovendo iniziative di animazione culturale, sia presso la comunità locale, sia in luoghi e contesti di emarginazione, e proponendo, soprattutto alle persone più giovani, la conoscenza della musica e del canto. L’organico artistico è diretto dal maestro Osvaldo Guidotti.