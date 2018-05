Sabato 19 Maggio, alle ore 20:00, nell'antica basilica di San Crisogono a Roma, dopo il tutto esaurito registrato nelle prime due edizioni, si svolgerà di nuovo il Concerto al buio per piano e violino ad opera del maestro violinista di fama internazionale Edo Notarloberti, componente del gruppo Ashram, e della pianista Martina Mollo. Fin dall'inizio una morbida luce accoglierà i partecipanti, poi le luci caleranno fino a raggiungere il buio più totale. Sarà allora che il pianoforte e il violino inizieranno a diventare i protagonisti di un’esperienza veramente suggestiva ed emozionante. La capacità comunicativa della musica, unita al viaggio sensoriale nel buio assoluto, fanno di questo concerto un evento unico.



Il Concerto si svolgerà all’interno di una cornice del tutto particolare: la Basilica di San Crisogono. È una delle più antiche chiese di Roma, essendo il Titulus Chrysogoni incluso nell'elenco dei tituli già nell'elenco del 499. La prima chiesa venne costruita nel IV secolo, sotto papa Silvestro I, ma venne ricostruita prima nel XII secolo e poi ancora nel 1626, su progetto di Giovanni Battista Soria, per volere del Cardinale Scipione Caffarelli-Borghese, il cui nome campeggia sul fronte e i cui emblemi araldici (aquila e drago alato) si ripetono ovunque. Sotto l'attuale chiesa sono visibili i resti della prima, scoperti nel 1907. La basilica è stata per secoli chiesa nazionale dei Sardi e dei Còrsi residenti a Roma: ivi sono sepolti diversi corsi già al servizio del papa nella guardia corsa papale. I resti della chiesa di epoca costantiniana sono accessibili dalla sacrestia, e si trovano sopra precedenti case romane di epoca tardo repubblicana.



Sono disponibili solo 150 biglietti!

Le prenotazioni possono essere effettuate solo tramite la piattaforma Local Emotions.

Ingresso Concerto: basilica di San Crisogono, P.zza Sonnino 44, Roma.



Orario: ingresso consentito a partire dalle ore 19:45.

Biglietti 20euro

Info prenotazioni

https://www.localemotions.com/concerto-al-buio-per-piano-e-violino-a-roma-O1437.html