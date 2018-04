Concerto AIGAM per bambini a Ostia Antica

Domenica 6 maggio, alle ore 17,00 presso La Piccola Polis (in via della Macchiarella 17 a Ostia Antica) in collaborazione con L'Asilo nel Bosco avrà luogo un CONCERTO AIGAM improntato sulla Music Learning Theory di Edwin E. Gordon e dedicato a bambini da 0 a 5 anni.



Nessun palco e nessuna platea: bambini e genitori seduti su un grande tappeto con i musicisti e le voci degli insegnanti AIGAM, per condividere un’esperienza d’ascolto musicale ricco di stimoli che diventa dialogo e immersione sonora, vocale e strumentale.

Se i bambini sono capaci fin da piccolissimi di ascoltare la musica d’arte con straordinaria attenzione, le attività musicali e il metodo “dolce” dell’AIGAM favoriscono e stimolano questo dono prezioso, invitandoli alla scoperta della loro innata musicalità.



Il concerto è a cura delle Insegnanti AIGAM Chiara De Angelis e Roberta Pumpo.



Parteciperanno:

Chiara De Angelis (AIGAM): voce

Roberta Pumpo (AIGAM): viola

Livio Fiorini (AIGAM): contrabasso

Alessandro Floridia: chitarra e cajon

Davide Mengarelli: fisarmonica

Pietro Floridia: flauto traverso



Prenotazione necessaria al numero 347 9384827

Sottoscrizione 8 € a persona (bambini e adulti accompagnatori)