Concerto a S. Eustachio con l’orchestra e il coro della Kambala Girls’ School

Il 24 aprile nella Basilica di sant’Eustachio si esibiranno il coro e l’orchestra della Kambala Girls’ School di Sydney composti da studentesse di età tra i 12 e i 16 anni. La musica è una componente importante nell’istruzione delle ragazze e ciascuna di esse studia uno strumento musicale. “La forza e la qualità dell’educazione di Kambala non si limita ai successi pubblici dei nostri studenti di talento. Tutte le ragazze di Kambala sono importanti e sono incoraggiate a partecipare e fare del loro meglio” La ricerca dell'eccellenza è importante e la Scuola incoraggia gli studenti a credere nel principio che "ci sei riuscito se hai raggiunto il tuo primato personale".

Il programma musicale della scuola Kambala comprende una grande banda sinfonica, una jazz band, un’orchestra un ensemble di archi e parecchi cori. La Kambala Music School partecipa tutti gli anni al Music Festival della Opera House di Sydney

Questo gruppo di giovani musiciste dirette da Kim Butcher e Peter Corkill porterà in scena un programma che comprende Le Quattro Stagioni di A. Vivaldi, Concerto per violoncello di J. Haydn, Tarantella di G. Rossini, Ave Verum Corpus di W.A. Mozart, O Domine Jesu Christe di C. Monteverdi, Panis Angelicus di C. Franck, Jubilate Deo di X. Sarasola



Appuntamento martedì 24 aprile, con inizio concerto a partire dalle 19.15. L’ingresso è gratuito.



Per info – 06 53096944 338 5355979