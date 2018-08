The St. Louis funk headquarters in concerto a Village Celimontana

La band nasce tra le aule della St. Louis Music School – una delle più longeve e prestigiose scuole di musica di Roma, nel quartiere Monti – questa nuova formazione interamente votata alla musica Funky. Brani di Meters, Jon Cleary, D’angelo, Prince, Soulive, Betty Wright, Sly & Family Stone, sono l’ossatura musicale di questa band. Ma ci sono anche composizioni originali, tutte all’insegna del Grove più genuino, per un repertorio che certamente vi stupirà per l’energia e la freschezza. Brani dei Meters, Jon Cleary, D'Angelo, Prince, Soulive, Betty Wright, Sly & Family Stone insieme a brani originali scritti per la band.



Lello Panico – chitarrista e cantante – ha classe e caratura internazionale; ha collaborato in studio e dal vivo con artisti quali Robben Ford, Gary Novak, Reggie Hamilton, John Patitucci, Joey Calderazzo, Deitra Farr, Chicago Beau, Ptah Brown, Jimmy Haslip, Russel Ferrante, Shawn Logan, Tollak Ollestad, Mina.



Line-up

Lello Panico, Guitar

Michele Papadia, Keyboards

Marco Siniscalco, Bass

Daniele Chiantese, Drums

Francesco Sacchini, Vocal

Flaminia Lo Bianco, Lisa Fiorani, Voice



INGRESSO LIBERO

VILLAGE CELIMONTANA

Villa Celimontana

Via della Navicella, 12

00184 ROMA

info 3490709468

www.villagecelimontana.it