giovedì 16 febbraio S. Paolo entro le Mura (St. Paul's within the Walls) sabato 18 febbraio S. Maria del Popolo Erskin Stewart's Melville Schools I prossimi appuntamenti della stagione concertistica nelle chiese di Roma avranno luogo nella Chiesa anglicana di San Paolo entro Le Mura (via Nazionale) e nella Chiesa di S. Maria del Popolo e vedranno protagonista il gruppo corale e strumentale Erskine Stewart's Melville Schools, proveniente da Edimburgo, Scozia. Questo gruppo è composto da giovani alunni di due scuole differenti, il Stewart Melville College che vanta ben 750 alunni tutti di sesso maschile e la Mary Erskin School anch'essa istituto privato ma per sole ragazze. L'ensemble diretta dal M° Rachel Millar porterà in scena il suo migliore repertorio con musiche di Thomas Tallis, Gabriel Fauré, J. S. Bach, Vaughan Williams, Maurice Durufle, Orazio Vecchi e brani tradizionali scozzesi. Gli appuntamenti sono giovedì 16 febbraio alla Chiesa di San Paolo entro Le Mura (via Nazionale- angolo Via Napoli), con inizio concerto a partire dalle 17.00 e sabato 18 febbraio alla Chiesa di S. Maria del Popolo alle ore 18:30. Per entrambi i concerti l'ingresso è gratuito. Per info - 06 53096944 338 5355979