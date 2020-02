Domenica 9 febbraio h 11,00

Scuola Popolare di Musica di Testaccio - Sala Concerti

Piazza Orazio Giustiniani, 4/a



Concerti per bambini e ragazzi - Tre favole di Esopo in musica



Per voce recitante e quintetto di fiati.



Cinque strumenti a fiato, una voce recitante e colorati disegni per conoscere, seguire ed ascoltare "La cicala e la formica", "Al lupo al lupo", "Il leone va in guerra".

Un’esperienza musical-teatrale allegra e coinvolgente, per piccoli e grandi.



Millennium Ensemble:

Alessandro Camilli, voce recitante

Fabio Angelo Colajanni, flauto e ottavino

Massimo Lamarra, oboe

Vincenzo Isaia, clarinetto

Paolo De Gasperi, corno

Gaetano Lo Bue, fagotto



Musica originale di Salvatore Schembari.

Testo liberamente tratto da Esopo.

In collaborazione con Assoflute.

Età consigliata: dai 4 anni in poi.



Ingresso: € 12,00 (intero), € 7,00 (bambini fino ai 14 anni)

Prenotazioni: 3601025779 (solo sms o WhatsApp)

www.scuolamusicatestaccio.it