Sconcertando 4 sax: concerti per bambini e ragazzi

Domenica 23 febbraio 2020 ore 11,00

Scuola Popolare di Musica di Testaccio - Sala Concerti

Piazza Orazio Giustiniani, 4/a (ex mattatoio)



Concerti per bambini e ragazzi - Sconcertando 4 sax

Con la zampogna, il frisaletto, il tamburo a cornice...



Continua alla Scuola Popolare di Musica di Testaccio la rassegna concerti per Bambini e Ragazzi che, come ogni anno, si svolge la domenica mattina tra febbraio e marzo.



I concerti vedranno l’impegno di artisti con grande esperienza didattica e musicale, che coinvolgeranno il giovane pubblico nei racconti e nella musica.



Dopo Tre favole di Esopo e Mele e Alberi, è la volta di Sconcertando 4 sax, quattro sassofoni che incontreranno gli strumenti popolari:



Emanuele Ciocca, sax soprano e strumenti popolari

Renato Trombì, sax contralto

Alessio Matrigiani, sax tenore

Francesco Ciocca, sax baritono



La famiglia dei 4 sax che incontra gli strumenti popolari. Un mix di stili e di sonorità che desta curiosità e stupore con un repertorio che spazia dalle trascrizioni di brani classici, alle colonne sonore dei cartoni, alla musica della tradizione. Un concerto suggestivo per piccoli e grandi.



Musiche di L.Bacalov, A. Piazzolla, P. Cernuto, P. Iturralde, C. Almaran, P. Pensabene.

Età consigliata: dai 4 anni in poi.



Ingresso: € 12,00 (adulti), € 7,00 (bambini fino ai 14 anni).

Prenotazioni: 3601025779 (sms o Whatsapp).

www.scuolamusicatestaccio.it

