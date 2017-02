Scuola Popolare di Musica di Testaccio - Sala Concerti Piazza Orazio Giustiniani, 4/a (ex mattatoio) Domenica 19 febbraio 2017 h 11,00 Concerti per Bambini e Ragazzi - Il Quint'etto Mezzo kilo di musica per strumenti ad arco. Due violini, un violoncello, una viola e un contrabbasso. L'intera famiglia degli archi per giocare allegramente con lamusica, suonando brani di tutti i generi, misti ed intrecciati tra loro. Sicuramente sarà riconoscibile qualche tematra i più famosi, tratti anche dai cartoni animati. Rosario Genovese: violino Ruggiero Sfregola: violino Giovanni Leonetti: viola Francesco Di Donna: violoncello Andrea Pighi: contrabbasso Musiche attinte dal repertorio Classico, Rock, Pop e jazz con arrangiamenti originali. Età consigliata: dai 4 anni in poi Formato da professori dell'orchestra Nazionale dell'Accademia di S.Cecilia di Roma, il Quint'ètto (con l'apostrofo) si cimenta in ogni genere musicale, rivolgendosi quindi, ad ogni pubblico, o più semplicemente a chiunque ami la Musica , sia essa di genere Rock, Jazz, Pop, Folk o anche Classica. Perchè Quint'ètto? Mezzo Kilo di Musica composto da 5 ètti di personalità provenienti da esperienze musicali personali avventurose e molto varie ; Rosario Genovese, Ruggiero Sfregola ai violini, Giovanni Leonetti alla viola, Francesco Di Donna al violoncello e Andrea Pighi al contrabasso, fondono il lato classico del Rock con il lato Pop del Jazz in una continua ricerca formale e sonora, nata dal piacere di fare e far ascoltare la Musica ,in una serie di arrangiamenti assolutamente originali, elaborati con l'esperienza dei musicisti classici avvezzi al sinfonismo e la vivacità degli Improvvisatori, trascinati dal ritmo irresistibile delle danze Sudamericane o dal rock&roll di Elvis, da un Mozart o un Bach o altri classici "rivisitati" passando per le belle canzoni di D. Modugno o Mina, dal calore del Tango alla Disco, Swing , Blues e altro ancora… trasportando l'ascoltatore su piani imprevisti col suono di 5 strumenti ad arco, formazione inconsueta per questo tipo di repertorio . Il Quint'ètto esegue esclusivamente brani arrangiati dai suoi componenti e composizioni originali; è ospite di impotranti istituzioni musicali in Italia e all'estero. Ingresso: € 10,00 adulti e € 7,00 bambini Prenotazioni: 360.1025779 (sms o whatsApp) www.scuolamusicatestaccio.it

