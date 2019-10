I Concerti nel Parco, Autunno 2019 è una manifestazione che si svolge dal 13 ottobre al 21 dicembre in varie sedi di spettacolo e teatri capitolini ed in Regione Lazio. Com’è nel dna del festival, anche questa prossima programmazione esprime un forte gioco di contrasto fra generi diversi, pensati per pubblici diversi.

Musica classica: “Intorno a Paganini” - “Le voci di Clara”

Word “Le Grand Tango di Astor Piazzolla"

Pop “Canzone,Omaggio a Lucio Dalla"

Contemporanea “Contratto Perfetto – Superfice boh…”

Teatro musicale e di figura “gli Allunatici”

Arti circensi,letteratura e musica “Uomo Calamita”; musica, circo e cabaret: “Swing Circus”

Musica sacra “Magnificat” - “Felice Natale”

Spettacoli multidisciplinari a 360 gradi indirizzati ad pubblico curioso ed eterogeneo, com’è quello del nostro festival. Molti degli spettacoli in programma sono realizzati in collaborazione o coproduzione con enti di spettacolo e di formazione capitolini, quali la Fondazione Musica per Roma, l’Ass. Cult. Nuova Consonanza, il Teatro Vascello, il Teatro San Genesio, la Camera Musicale Romana, l’Ass. Cult. Arte2o, la Scuola Romana di Circo e il Gruppo Teatrale BurattinMusica, il Coro Città di Roma.

In Regione Lazio, in Provincia di Viterbo, nei deliziosi Comuni di Corchiano e Vetralla, si svolgeranno concerti natalizi ad ingresso gratuito, inseriti nelle programmazioni dei festeggiamenti natalizi delle rispettive località

Biglietti da € 27 (Concerto Dalla|Parco della Musica) a € 7 (gli Allunatici |Teatro san Genesio)

