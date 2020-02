Domenica 1 marzo 2020 ore 11,00

Scuola Popolare di Musica di Testaccio - Sala Concerti

Piazza Orazio Giustiniani, 4/a (ex mattatoio)



Concerti per bambini e ragazzi - Passeggiata nell'orchestra classica

Come suonano, come si mescolano o si distinguono gli strumenti dell’orchestra?

Orchestra Classica della Scuola Popolare di Musica di Testaccio

diretta da Massimo Munari



Presentazione: Isabelle Binet



Jean Sibelius: Valzer triste

Erik Satie: Gymnopedie

F. J.Haydn: sinfonia n 38 primo tempo



Età consigliata: dai 4 anni in poi



Ultimo incontro alla Scuola Popolare di Musica di Testaccio della rassegna concerti per Bambini e Ragazzi che, come ogni anno, si svolge la domenica mattina tra febbraio e marzo.

I concerti si avvalgono dell’impegno di artisti con grande esperienza didattica e musicale, che coinvolgono il giovane pubblico nei racconti e nella musica.

Dopo Tre favole di Esopo, Mele e Alberi, e Sconcertando 4 sax ultimo concerto con "Una passeggiata nell’Orchestra Classica", che prevede la presenza di una vera orchestra pronta a mettersi in gioco con i bambini.



Sentire gli strumenti accordarsi, giocare a riconoscere i temi della musica e vedere come cambiano se suonati da un violino o da un contrabbasso, mettersi vicino ad alcuni strumenti per sentirli meglio... o addirittura provare a dirigere... un’esperienza coinvolgente ascoltando Satie, Sibelius e Haydn.



Ingresso: € 12,00 (adulti), € 7,00 (bambini fino ai 14 anni)

Prenotazioni: 3601025779 (solo sms o WhatsApp)

www.scuolamusicatestaccio.it

