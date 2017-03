Il Laboratorio Fotografico Corsetti presenta Concertazione, personale fotografica di Nunzia Esposito, vincitrice del concorso Human 2016, promosso da Energia per i Diritti Umani ONLUS. La mostra, a cura di Eugenio Corsetti e Fabio Benincasa, aprirà al pubblico venerdì 10 marzo 2017, in concomitanza con la pubblicazione del bando del concorso Human per l'edizione 2017, e sarà visitabile fino a venerdì 24 marzo. In esposizione, oltre allo scatto vincitore, otto immagini, 30x40, del reportage realizzato da Nunzia Esposito in occasione delle riprese del suo documentario-inchiesta sulle vele di Scampia e sul Comitato Vele. Il complesso edilizio napoletano che versa oggi in stato di grave degrado e abbandono è diventato dimora stabile di famiglie che ne hanno occupato abusivamente le abitazioni e gli spazi. Nunzia Esposito ha attraversato quei luoghi per incontrare chi li vive, accogliere le storie personali di ciascuno e fotografare la complessa quotidianità del quartiere. Nunzia Esposito (Napoli,1978), studia a Napoli presso la facoltà di Lettere Moderne, indirizzo Storico Artistico per i Beni Culturali. Da circa venti anni opera tra cinema e teatro. Si dedica alla regia di cortometraggi, documentari, spettacoli cine-teatrali, video musicali e videoarte e dal 2011 accompagna questa attività alla fotografia, passione coltivata da sempre.