"Con la bocca piena di spille" all'Altrove Teatro Studio

Continua la stagione di prosa dell’Altrove Teatro Studio con lo spettacolo “Con la bocca piena di spille”, scritto e musicato da Martina Tiberti, regia di Raffaele Balzano con Patrizia Ciabatta e Giuseppe Mortelliti, in scena venerdì 6 e sabato 7 dicembre alle 20 con replica finale pomeridiana domenica 8 dicembre alle 17.

Con la bocca piena di spille, racconta il percorso visionario di una giovane donna verso la liberazione dalle proprie ossessioni quotidiane. Attraverso le pagine di un diario, entriamo nella vita di Leda. In un crescendo di eventi surreali, la ragazza prende coscienza della mediocrità cui le sue giornate sono confinate.

Cosa rimane di noi stessi se ci priviamo del rapporto con gli oggetti che ci circondano e che importanza hanno questi nel definire chi siamo? Come si vive se viene meno l'aderenza con una mansione lavorativa che all'improvviso ci appare priva di senso? Cosa ne è stato dei nostri ricordi migliori? Quella di Leda è una disgregazione del sé che non cade mai nel vittimismo ma si spoglia con ironia di ogni figura che l’anima non riconosce come propria: in una danza liberatoria i vestiti le cadono di dosso, fino a che sullo specchio non resta che il riflesso di una figura femminile sul punto di dileguarsi e una storia da riscrivere.



Per tutte le informazioni riguardanti la Stagione 2019/2020 dell’Altrove Teatro Studio è possibile visitare il sito www.altroveteatrostudio.it, scrivere all’indirizzo ipensieridellaltrove@gmail.com o contattare telefonicamente il 351/8700413.



BIGLIETTI

Intero 15 euro – Ridotto 10 euro – Tessera 2 euro