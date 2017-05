Con gli occhi nella sabbia alla Artgap Gallery

Si inaugura Venerdì 5 Maggio 2017 la personale dell'artista Pietro Olivieri, dal titolo "Con gli Occhi nella Sabbia". La mostra, a cura di Nicoletta Rossotti, sarà presentata presso la Galleria ART G.A.P., nel quartiere di Trastevere, Roma. Sorrentino di nascita ma romano di adozione, Pietro Olivieri, che ha all'attivo diverse personali e collettive, in questo percorso espositivo raccoglie i lavori frutto di un lungo processo artistico iniziato negli anni Novanta durante un soggiorno negli Stati Uniti, nel corso del quale scoprì l'interesse per la sabbia e per le sue peculiari caratteristiche applicate alla realizzazione delle opere: da questa prima esperienza, affascinato da tipi di materiali molto diversi come le sabbie della Florida o da quelle provenienti dal Deserto del Grand Canyon, l'artista intuì il valore della sabbia come fondamentale supporto materico per realizzare le sue opere, l'elemento distintivo che rende la sua arte così primitiva o addirittura primordiale. Una tecnica così raffinata nella sua semplicità che è diventata l'inequivocabile cifra stilistica di Olivieri tanto che oggi i suoi soggetti, figurativi o astratti, vengono creati attraverso l'utilizzo di sabbie che provengono ormai da tutto il mondo, in una selezione che comprende circa 700 tipologie diverse raccolte in più di sessanta paesi. Un approccio innovativo e geniale che ha unito da subito l'apprezzamento del pubblico e della critica, tanto da generare un nuovo movimento artistico d'avanguardia detto" En-Sablismo", il cui manifesto ha avuto rilievo in prestigiose pubblicazioni di settore, tra cui "Il Giornale dell'Arte". L'opening della mostra è previsto per il 5 Maggio 2017, alle ore 19.00, in via di San Francesco A Ripa 105/a Roma.