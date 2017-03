Comunichiamo con le mani

Il 1° aprile, dalle 10 alle 12, l'associazione CODA organizza una mattinata di attività per la sensibilizzazione alla sordità e alla lingua dei segni italiana, in occasione dell'evento di solidarietà "Insieme per il bene comune - Good Deeds Day" che si svolgerà a Roma dal 31 marzo al 2 aprile. L'appuntamento è in Via Giolitti 163. Per partecipare è necessario prenotarsi compilando l'apposita form nella scheda dell'iniziativa: https://goo.gl/b6BD34 L'associazione CODA si occupa di figli udenti di genitori sordi. Per informazioni: 06.44702178 - 06.491340 - benecomune@volontariato.lazio.it