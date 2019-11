CompleAMMU, weekend goloso all'insegna della sicilianità

Golosi all’ascolto, questa notizia è per voi.

Sabato 23 e domenica 24, AMMU - Cannoli Espressi Siciliani ha organizzato un intero weekend di festa per celebrare il primo anniversario del punto vendita in Via Appia Nuova.



Ricotta dolce, cioccolato di Modica, arancia candita, ma soprattutto lui, l’oro verde - il pistacchio, sono i sapori che vi porteranno la Sicilia in un morso.



Diverse degustazioni gratuite animeranno il punto vendita nella piazza del Centro Commerciale Happio: Panettone al Pistacchio, Zibibbo, crema al pistacchio e cioccolato di Modica… solo per citarne alcune.



Uno speciale prodotto in “edizione limitata” farà felici tutti gli amanti del #foodporn. Pistacchio, Pistacchio e ancora pistacchio è la parola d’ordine. E per i più insaziabili c’è la Cannolo Challenge una sfida davvero dolce.



Vincerà chi, nel minor tempo, terminerà un cannolo da 1kg, detto anche Cannolo Maxi.

Le sfide in programma sono 2, sabato 23 e domenica 24. Entrambe avranno luogo alle 16.30 all'interno del punto vendita.

I 2 vincitori assoluti riceveranno in premio un kit cannolo, da gustare lentamente e in compagnia.

Per partecipare alla sfida basterà semplicemente seguire i link di seguito e completare la procedura proposta tramite eventbrite.

Sabato 23/11: https://www.eventbrite.it/e/82375067043

Domenica 24/11: https://www.eventbrite.it/e/82375737047



Due giorni di festeggiamenti all'insegna della sicilianità



Cosa aspettate, non avete già l'acquolina?!

Sabato 23 e domenica 24 AMMU vi aspetta nello store di Via Appia Nuova, 448 per celebrare insieme questo primo anno di avventura.