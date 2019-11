Un Amleto dal sottosuolo al Teatro Biblioteca Quarticciolo

Il 30 novembre, ore 21 e l'1 dicembre, ore 18 al Teatro Biblioteca Quarticciolo va in scena la compagnia Leviedelfool con YORICK [Reloaded] – un Amleto dal sottosuolo



C’è una linea che divide il cervello in due emisferi. Una linea che separa il bene dal male, il sano dal malato, ciò che è consentito dire e ciò che è meglio tacere. C’è una linea che separa i vivi dai morti. Amleto, atto V scena I. Un cimitero qualsiasi in Danimarca. Scavando una viene ritrovato il teschio che un tempo fu Yorick, il buffone di corte di re Amleto.

Svegliato dal “lungo sonno”, interpellato dal dramma, Yorick assiste dal sottosuolo allo spettacolo che si sta svolgendo proprio sopra di lui e intanto ci racconta il sottosuolo, il non visibile, ciò che si nasconde alla ragione umana, ciò che di solito riemerge nei sogni, uno spazio abitato dall’immaginazione, da un pensiero che è obliquo più che retto, da quei poeti definiti pazzi dall’altra versione dei fatti. Non più il luogo della morte, ma quello della follia, dello sguardo sull’abisso. Yorick, il Fool per eccellenza, il buffone è morto e le sue parole non ci sono pervenute se non sotto forma di una sfida: immaginarle.



Biglietti

Intero 12€ – Ridotto 10€ (over 65, under 24, possessori di Bibliocard)

Per info: 06 69426 222‬ 06 69426 277‬ promozione@teatrobibliotecaquarticciolo.it