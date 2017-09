Compagnia Autonoma Tenenti, Mr. Pope a CircoCentrica 2017

Giovedì 7 settembre due spettacoli in programma per la serata inaugurale di CircoCentrica 2017! E a seguire, si prosegue con la Reggae Dance Hall a cura di Orange Beat Sound System , Mario Dread, Lolloman & Radio Torre Sound System

Ingresso 5 euro - gratis fino a 14 anni



PROGRAMMA DEGLI SPETTACOLI

- h. 19.30 Mr. Pope e le sue 'Quisquigliaggini' , spettacolo d’equilibrismi,clownerie e giocolerie adatto a tutte le età in cui, armato di una valigia piena di fantasie, Mr Pope vi accompagnerà in uno straordinario viaggio!



- h. 22.30 Beppe CompagniautonomaTenenti in 'Crazy Zoo'

Un black clown curioso ed irriverente, alle prese con cavalli imperiali e conigli esplosivi, panda meditativi ed orsetti bastardi. Incontri casuali che evolvono in giocolerie e manipolazioni estreme, situazioni comiche e momenti agrodolci. Un arca senza Noé che fluttua in un utopica realtà dove i rapporti tra esseri umani sono più equi, più strani, più divertenti!



BEPPE TENENTI

Attivo da oltre 10 anni con spettacoli di strada e performance visuali, Beppe Tenenti ha sviluppato uno stile comico proprio ed originale

Le sue performance sono ricche di un umorismo spensierato che spesso diventa amaro e graffiante, senza tralasciare mai la qualità dei gesti tecnici, in una personale ricerca tra l’intrattenimento, l’act sperimentale e il nonsense. Le sue surreali performance prima incuriosiscono e poi conquistano il pubblico per la perizia tecnica delle sue azione e dal “nulla da capire” che è insito nel suo essere in scena.