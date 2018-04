Comix park: il parco più nerd d'Italia

Il 21 e 22 aprile 2018 , presso la bellissima location del Parco Sogno di Malala a Tivoli (RM), 2 giorni dedicati al fumetto, videogame, cartoni animati e cosplay.



Tanti stand con gadget, accessori, fumetti, action figure, collezionismo e molto altro. Area food con birra, panini, patatine e dolci.



Animazione per bambini e partecipazione di importanti Associazioni Ludiche che coinvolgeranno il pubblico con le loro attività per tutti e 2 i giorni.



Ci saranno: VALHALLA VIKING VICTORY, che proporranno attività dell'era vikinga e giochi vikinghi quali "Kubb" e "Hneftafl".



Laser Game Arena, venite a sfidare i vostri amici in una battaglia a colpi di laser.



Due fantastici concerti: sabato 21 Coverage, cover band pop/rock con un repertorio delle più belle e famose canzoni del panorama mondiale. Domenica 22 i mitici RaggiGamma + Koutetsu Power, una delle cartoon cover band più amate della capitale, che animerà la serata con le canzoni dei cartoni animati più amati di sempre + cover degli anime originali.



Cosplay contest domenica 22 aprile, presentato da Peressuina.



Ospite speciale del Comix Park sabato 21 il doppiatore MANUEL MELI, voce di tanti personaggi di film e serie tv importanti tra i quali: Peeta Mellark in "Hunger Games" e Re Joffrey de "Il Trono Di Spade".

Due giorni di divertimento, condivisione e amicizia.