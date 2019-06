ComiConcerto, musica live e un pizzico di teatro

COMICONCERTO

Eravamo quattro gatti al pub... non è la solita serata!



Gli Enjoying il Trio, reduci dall'esperienza in Rai a Settenote di e con Gigi Marzullo, si incontrano con il teatro del bravissimo attore Alessandro Bevilacqua per una serata in allegria, canzoni e risate. Un viaggio nella musica come vecchi amici.

Stefano Della Rovere pianoforte, chitarra, ukulele e voce;

Maurizio Matrisciano, chitarra e strumenti percussivi;

Gabriele Rossi basso e cori;

Alessandro Bevilacqua voce e testi.



Il Fonclea, in attività da oltre 40 anni, è uno dei locali più rinomati della capitale dove poter trascorrere una serata con musica dal vivo.

La prenotazione del tavolo è vincolata dal menà a 28€ che comprende il concerto, 3 piatti a scelta nel menù, caffè e amaro/limoncello. (Bevande escluse). Per info e prenotazioni contatti in locandina.