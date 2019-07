Comedy Night a Aniene Festival

Martedì 9 luglio, alle 21,30, la comicità sarà protagonista ad Aniene Festival. In programma lo spettacolo di improvvisazione teatrale B.L.U.E.tte dei Bugiardini.

Un Musical da camera. Si può creare dal nulla un musical nuovo di zecca? E' quello che i Bugiardini faranno in questa versione "da camera" del loro musical completamente improvvisato. A partire dai suggerimenti del pubblico, attori e musicisti daranno vita a un mini musical mai visto prima… e che mai rivedrete dopo. Storie emozionanti, personaggi memorabili, battute esilaranti, canzoni appassionanti e coreografie… decisamente coraggiose: ogni cosa sarà creata sul momento o, come dicono gli anglosassoni, "out of the blue". B.L.U.E.tte, una versione speciale per Aniene Festival dello spettacolo che sta facendo registrare il tutto esaurito nei principali teatri italiani.

I Bugiardini nascono a Roma nel 2008, dall’unione di attori di estrazione eterogenea ma accomunati dalla passione per il teatro di improvvisazione. Da allora hanno creato e prodotto numerosi format originali di improvvisazione teatrale, da ultimo “Shhh – an improvised silent movie”, presentato nelle edizioni 2013, 2014 e 2016 del Fringe Festival di Edimburgo (premiato quale “Must See Show 2013” da FringeReview).Attenti all’apertura internazionale, sono stati ospiti presso i principali poli mondiali d’eccellenza dell’improvvisazione, quali il Loose Moose Theatre (Calgary, Canada) e il Second City (Chicago,

USA).

