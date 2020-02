Come 3 aringhe al Teatro Trastevere

L'Associazione Culturale Teatro Trastevere

è lieta di presentare



Dal 18 al 26 febbraio 2020



COME TRE ARINGHE

di Marco Falaguasta e Mauro Graiani

libero adattamento di Leonardo Buttaroni

Regia Leonardo Buttaroni



Con

Christian Galizia

Olimpio Pingitore

Gianlorenzo Tennenini



scene Mariagrazia Jovine

Regista assistente Emiliano Morana



La notte porta consiglio.

E porta confronto.

Tre metronotte dalle storie e le personalità diverse

condividono le lunghe e lente ore del proprio turno presso un delfinarium.

Giorgio il nuovo arrivato porta un po’ di scompiglio e le grandi differenze di stili di vita porta i protagonisti a confessarsi e confrontarsi, ed in ultima analisi, a fare i conti con se stessi.

Tre storie diverse e un’unica morale: rimandare può essere fatale.

Mentre adempiono al proprio dovere

–sorvegliare che tutto funzioni nella vasca di un misterioso e mitologico delfino albino,

che è la metafora di una eccezionalità che i tre possono solo lontanamente sognare-

i metronotte si raccontano, intrecciando i loro stessi vissuti.



Come Tre Aringhe è la storia di tre uomini comuni che semplicemente raccontano se stessi e, come nella miglior tradizione italiana, dal dramma nasce la commedia.



“Nel mio adattamento sono andato a scavare nei personaggi per trovare alcune caratteristiche che l’uomo in momenti di difficoltà tira fuori, evidenziando aspetti caratteriali che sono tutto men che mai positivi: nel caso dei nostri personaggi, uno è cinico e intollerante, l’altro pignolo ed in attesa di un miracolo, e l’ultimo ormai illuso e deluso dal mondo. Mettere tre persone di questo tipo in una stanza non può che far nascere attrito dal quale la storia deve andare ad attingere per nutrirsi.”

cit. Leonardo Buttaroni.



Momenti di delirio e panico si alternano a tanti momenti imbarazzanti: folli idee e disperate confessioni spingono la storia verso un finale inaspettato.

Poche musiche, pochi cambi luci, tutto in nome della normalità, che ovviamente ad un tratto si interromperà, perché prima o poi tutte le “cose normali” si trasformano e “...noi nel teatro abbiamo l’obbligo di raccontare lo straordinario....”



Teatro Trastevere

via Jacopa de'Settesoli 3, 00153 Roma

prevista tessera associativa

Dal martedì al sabato ore 21

(Esclusivamente domenica alle 17:30)

contatti: 065814004

info@teatrotrastevere.it

www.teatrotrastevere.it

Ufficio Stampa: Vania Lai

vanialai1975@gmail.com 3388940447