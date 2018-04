Come tradire la moglie al teatro Prati

Un marito, oppresso dalla moglie che lo sorveglia in continuazione perché stanca di sopportare i continui suoi tradimenti, decide di risolvere il problema ipnotizzandola ogni sera prima di recarsi dall’amante. Commette, però l’errore di raccontare questo suo “sistema”ad un amico ex corteggiatore della moglie, proveniente da Batavia. Questi, ancora innamorato,decide di svegliare la signora per confessarle tutto il suo sentimento e rivelarle la verità. Dopo una serie di intrighi ed equivoci le cose si risolveranno, ma il povero protagonista non potrà più allontanarsi da casa.

Le corna, tema universale e intramontabile sono al centro della storia ,rappresentate con un meccanismo teatrale perfetto, di ritmo veloce, producendo situazioni di irresistibile comicità, che sicuramente porterà lo spettatore a due ore di sano divertimento.