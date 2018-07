Le sorprese non vanno in vacanza a Notti di cinema e… A Piazza Vittorio. Il mese di agosto, infatti, porterà un’ondata di anteprime, con la programmazione in arena di alcuni dei titoli più attesi della prossima stagione cinematografica.

domenica 13 agosto in proiezione Come ti divento bella, divertente commedia romantica che esplora temi come l'apparenza, l'interiorità e l'amicizia, interpretata da Amy Schumer. Diretto e sceneggiato da Abby Kohn e Marc Silverstein, il film racconta la storia di una donna che, costantemente in lotta con sentimenti di profonda insicurezza e bassa autostima, un giorno si risveglia dopo una brutale caduta credendo di essere una top model.

Con ritrovata sicurezza, inizia a vivere la sua vita senza paura e in maniera impeccabile, fino a quando non si rende conto che il suo aspetto in realtà non è mai cambiato.

Come ti divento bella in anteprima a Piazza Vittorio

Prezzo unico 7€

Per la programmazione del cinema a Piazza Vittorio formula fedelissimi: ogni 10 ingressi 2 in omaggio

Attraverso questo link è possibile acquistare i biglietti anche dal web e consultare tutti i film in programma fino al 2 settembre.