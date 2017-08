Come muoversi, cosa sapere nel mondo di oggi al Palazzo del Freddo

Riparte la stagione letteraria del Palazzo del Freddo. La Sala Giuseppina della storica gelateria dell’Esquilino si prepara ad un autunno ricco di appuntamenti e il mese di settembre sarà all’insegna di temi legati alla psicologia e al fantasy. Si comincia martedì 5 con la presentazione del libro Come muoversi, cosa sapere nel mondo di oggi di Rosalia Grande, Edizioni Aldenia, promosso dall’Associazione Fisher.

Come muoversi, cosa sapere nel mondo di oggi: il libro

Seguendo le tracce dei principi evoluzionisti e post-evoluzionisti, la pubblicazione cerca di spiegare atteggiamenti e comportamenti umani e offre uno strumento per comprendere l’importanza del passaggio dall’individualismo al senso di appartenenza e collaborazione con gli altri. L’autrice, medico allopatico, olistico, counselor olistico formatore e supervisore, è esperta conoscitrice di antropologia interculturale, ha fondato e diretto varie associazioni con la finalità dell’evoluzione e del benessere, a sostegno della pace e dei diritti umani. Ha viaggiato e soggiornato in vari paesi per apprendere tecniche di medicine complementari, conoscenze esoteriche, creative, psicologiche e pragmatiche.

Rosalia Grande parlerà della sua ultima pubblicazione insieme alla counselor trainer Elide Stucchi.

L’incontro, aperto al pubblico e in programma alle ore 19, sarà anche un’occasione per illustrare l’attività dell’associazione Fisher: prevede un contributo di 2,50 euro che comprende una consumazione di gelato.