Roma - Venerdì 5 maggio, alle ore 19.30, Lorenzo Latini presenterà il suo secondo romanzo "Come Dannis Bergkamp o l'amore ai tempi del giornalismo sportivo precario" (Augh! Edizioni) presso "Gente di San Lorenzo", in piazza dell'Immacolata. Insieme al giornalista e speaker radiofonico Riccardo Cotumaccio, Latini svelerà i segreti della sua ultima opera, un ritratto ironico dell'incertezza giovanile dei nostri tempi. Lorenzo è un innamorato del calcio e fin da piccolo sogna di diventare giornalista sportivo. Il sogno si scontra però con la dura realtà del giornalismo italiano, fatto di ritmi incessanti e di collaborazioni poco retribuite. Quel poco che guadagna gli basta appena per pagare l'affitto di un appartamento a Roma nel quartiere di San Lorenzo che divide con l'amico Mario, un nullafacente che vive sulle spalle dei genitori. L'incontro con Federica rompe gli equilibri e Lorenzo conosce per la prima volta l'intensità di un rapporto totalizzante che sembra destinato a durare. A far crollare tutto ci pensa una decisione inaspettata, quella della ragazza di andare a Londra a studiare. Crollano così quelle certezze che con fatica Lorenzo era riuscito, per una volta, a costruirsi. "Per fortuna a darmi coraggio c'era Federica. Con lei vicino si verificò un cambiamento sorprendente nel sottoscritto: divenni più intraprendente, più entusiasta, acquistai più joie de vivre, direbbero i francesi" - da "Come Dannis Bergkamp o l'amore ai tempi del giornalismo sportivo precario" (Augh! Edizioni). Lorenzo Latini è nato nel 1987 ad Alatri (FR). Appassionato di narrativa sin da bambino, nel 2011 pubblica la raccolta di racconti "Nonno Gè" (La Riflessione, 2011) e il romanzo-sceneggiatura "Call to arms" (AbelBooks, 2011). Giornalista dal 2014, collabora con diversi siti web di informazione e approfondimento, dove scrive di calcio, cultura e musica. "Come Dennis Bergkamp o l'amore ai tempi del giornalismo sportivo precario" è il suo secondo romanzo.