Colours Of Our Time: gli artisti di strada invadono i Fori Imperiali

Torna inEURoff - Performing Arts Festival, la manifestazione promossa ed organizzata dalla compagnia Ondadurto Teatro, giunta ormai alla sua ottava edizione. Saranno il Physical Theatre e il Nouveau Cirque ad incuriosire il pubblico con il festival di teatro urbano e nuovo circo che la nota compagnia porterà in scena il 31 agosto, giorno in cui ai Fori Imperiali, si svolgerà la seconda parte della manifestazione.

Gli artisti, acrobati e circensi di Ondaturto Teatro sono un vanto tutto italiano, e in Paesi come Cile e Messico hanno letteralmente spopolato, mettendo a segno una tourneè dopo l'altra, oltre a una serie di collaborazioni che hanno dato vita a coproduzioni internazionali, all'insegna di spettacoli dal forte impatto visivo.

Teatro e nuovo circo ai Fori Imperiali

Il 31 Agosto invece, l'inEURoff - Performing Art Festival animerà i Fori Imperiali, ospitando artisti di strada legati a differenti linguaggi artistici, come recita il sottotitolo della manifestazione Colours Of Our Time. Un percorso che si articolerà attraverso diversi elementi narrativi e tecniche: dal teatro urbano al nuovo circo, dalla danza al teatro di narrazione, offrendo agli avventori uno spettacolo mai visto immerso nella più totale suggestione di Roma Antica. Si comincerà alle 16 con le Installazioni Interattive di Ondadurto, passando alle 17.00 per lo spettacolo di nuovo circo dal titolo Hoopelaï di Andreanne Thiboutot (Canada). Alle 17.30 sarà la volta della performance di danza Nothing To Declare, a cura di Cie Twain (Ita); alle 18.00 la compagnia italiana Eccentrici Dadarò, metterà in scena Vote For, mentre alle 18.45 sarà la volta della prima assoluta dal titolo Violeta de Mayo, spettacolo a cura di Ceat (Cile). Chiude la danza dal titolo Pelat, a cura dello spagnolo Joan Català.



Il 31 Agosto - Centro / Via dei Fori Imperiali

h. 16.00 e h. 20.00 - Passeggiata Performativa, con Sara Mennella

Gli spettatori attivi sono indotti, con la partecipazione dell'attrice Sara Mennella, a camminare nei luoghi dove avverranno di li a breve le performance e di conseguenza, a conoscerne la storia. Durante la passeggiata, altre interessanti e imprevedibili "action" avverranno...

Dalle h. 16.00 alle ore 19.00 - Installazioni Interattive, di Ondadurto Teatro

Installazione / Teatro Urbano / Site Specific

h. 17.00 - HOOPELAÏ, di Andreanne Thiboutot (CANADA)

Nuovo Circo – PRIMA REGIONALE. Una coproduzione internazionale tra Canada e Belgio

h. 17.30 - NOTHING TO DECLARE, di Cie Twain (ITA)

Physical performance – Danza – PRIMA REGIONALE

h. 18.00 - VOTE FOR, di Eccentrici Dadarò (ITA), Teatro

h. 18.45 - VIOLETA de MAYO, di CEAT (CILE)

Performance – Teatro – PRIMA ASSOLUTA. Una coproduzione internazionale tra Cile e Italia

h. 19.15 - PELAT, di Joan Català (ESP)

Danza – PRIMA REGIONALE