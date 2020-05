Colosseum Music Day, dj set con Emanuele Inglese

Il 31 Maggio alle ore 19 prende vita “Colosseum Music Day” un'iniziativa in musica e video per raccogliere donazioni online a favore della Croce Rossa Italiana nell’ambito dell’emergenza covid19.

Ideata e curata dal noto dj-producer Emanuele Inglese, che si esibirà da una splendida terrazza sul Colosseo in un djset di due ore trasmesso in diretta streaming contemporaneamente sul suo canale e sulle più importanti piattaforme social del settore club ed intrattenimento!! Il tutto sarà avvolto da emozionanti immagini, riprese dai droni, dell’area archeologica dell’antica Roma, un volo radente nel cuore pulsante della città eterna accompagnati dalla migliore musica elettronica mixata da Emanuele Inglese.

L’hashtag #torneremoasplendere è dedicato a tutta la scena delle discoteche italiane, in questo difficile momento del settore che più di altri sta subendo la conseguenza del divieto nel poter operare! La forza lavoro, la creatività,l’arte dello svago, la musica, la moda ed il divertimento che da sempre genera il mondo del clubbing non deve essere dimenticato ma deve considerarsi una necessità primaria per la nostra cultura e per i giovani!

Appuntamento in live streaming domenica 31 maggio dalle ore 19 alle 21. Per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/events/s/colosseum-music-day/2630728577201391/