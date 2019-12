Colosseum Market Xmas Edition 2019: mercatino di artigianato made in Italy

Domenica 8 dicembre, l'appuntamento a Roma è con Colosseum Market, il mercatino di vintage artigianato organizzato da Mobius. Lo spazio, in via dei Santi Quattro, dedicato alle arti e al dibattito, presenta la Xmas Edition del consueto mercatino.

Colosseum Market Xmas Edition

Co.De., in collaborazione con Möbius, ospita nei suoi locali una splendida manifestazione all'insegna della moda e dell'artigianato made in Italy. Nella suggestiva cornice del Colosseo, un market con tanti artigiani unici e diversi nei brands che proporranno e che mostreranno la loro originalità e fantasia in ogni singola creazione. L’edizione natalizia del Colosseum Market, propone stand vintage di artigianato rigorosamente Made in Italy.

Ingresso gratuito dalle 11 alle 19,30 in via dei Santi Quattro, 90.