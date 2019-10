Colors, Risate a Colori 2: The Halloween Black Party

Continua la saga "COLORS - Risate a Colori", il Varietà Teatrale più divertente d'Europa!

In occasione di Halloween, tutto incentrato sul NERO

Tanta comicità in un format divertentissimo: Teatro, Ballo, Canto, Musica, Drag e tutti gli ingredienti per una serata all'insegna del Teatro e del divertimento!

Dopo il successo del primo "Colors", dominato dal bianco, ecco il secondo episodio, per tutti gli Amici di MrKaos.

Mauro Fanoni e Alessandra Flamini, alla penna e alla conduzione e interpretazione di una serata/spettacolo che saprà travolgervi e divertirvi, accompagnati da Fabrizio Filipponi, Valentina Flavi e Solvejg Locurcio e con la straordinaria partecipazione di Raffaele Piccinni, ballerino di fama mondiale.

Sketch, monologhi, balli e anche un piccolo spazio riservato alla commozione... e, per chi verrà vestito "in Colors" (tutto in nero, dalla testa ai piedi, accessori compresi!), un biglietto ridotto!



Per la serie "COLORS - Risate a colori", MrKaos presenta

THE HALLOWEEN BLACK PARTY

Black Humor & Noir

Di Mauro Fanoni e Alessandra Flamini

Con Mauro Fanoni, Alessandra Flamini, Fabrizio Filipponi, Valentina Flavi, Solvejg Locurcio e Raffaele Piccinni



GIOVEDÌ 31 OTTOBRE ORE 21,00

INT €10 - RID €8

Tessera €3



Avviso agli associati