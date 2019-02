Mercoledì 20 febbraio 2019 dalle ore 18,00 presso lo spazio espositivo di Arte Borgo Gallery verrà inaugurata la mostra “Colori del Passato” personale dell’artista Silvia Galgani.

Le opere in esposizione fanno parte della recente produzione dell’artista e saranno presentate al pubblico dal Critico d’Arte Nicolina Bianchi, Editore e Direttore Responsabile della Rivista Segni d’Arte.

Silvia Galgani nasce a Roma, dove si diploma in pittura all'Accademia di Belle Arti, nel corso di Sandro Trotti.

Negli anni successivi si specializza in Conservazione e Restauro dei dipinti e lavora come restauratrice, sperimentando diverse tecniche pittoriche quali l’affresco, la pittura su tela e tavola e le dorature in foglia oro e argento. Nel momento in cui riprende a dipingere, decide di abbandonare la pittura figurativa, gli anni del disegno e del nudo. Taglia ogni relazione con la realtà, sostituendola con forme pure e pittura basica, che si annulla ricominciando da zero, per ritrovarsi negli elementi essenziali e nella trascendibilità della materia.

L’artista coniuga in una sola anima tutte le sfaccettature più complesse di cui è composta la materia e le sintetizza all’interno di una visione elementare, ma non per questa priva di profondità, della sua concezione del colore e dell’equilibrio mediante l’utilizzo di forme primeve e universali.

Silvia affonda sapientemente le mani dentro alla tela e la riporta ad uno stato antico, permettendo tramite le sue metope e i suoi scudi un viaggio inconscio verso le mete più ancestrali dell’esperienza artistica.

All’interno di questa sua nuova tappa del suo incredibile viaggio, costituita dalla mostra COLORI DEL PASSATO, l’artista si proietta in una esperienza mirata alla ricerca elegante dell’attenzione ai dettagli e della perfetta armonia tra la bellezza estetica e l’equilibrio di colori che provengono dai flussi di un tempo lontano, arrivati a noi come flebili sussurri ma che Silvia riesce con grande sensibilità ed esperienza ad accogliere all’interno del suo animo e riportare su tela in una nuova versione unica e coinvolgente di queste vere e proprie visioni cromatiche di un tempo che non esiste più, ma che Silvia riesce a far rivivere tra di noi.



Inaugurazione:

Arte Borgo Gallery | Borgo Vittorio 25 – Roma

Mercoledì 20 febbraio 2019 | ore 18.00



Apertura al pubblico: dal 21 febbraio al 2 marzo 2019



Orari della mostra:

lunedì: 15.00-19.00 | da martedì a venerdì: 11.00–19.00 | sabato: 10.00-13.00 | Domenica chiuso



Organizzazione:

ANNA ISOPO

Arte Borgo Gallery

Borgo Vittorio 25 – 00193 Roma

345 - 22.28.110

info@arteborgo.it

www.arteborgo.it