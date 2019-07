Colori degli Etruschi, la mostra alla Centrale Montemartini

Dall'11 luglio 2019 al 2 febbraio 2020 alla Centrale Montemartini arriva la mostra "Colori degli Etruschi". L'inaugurazione è prevista per mercoledì 10 luglio alle 18. Ingresso gratuito con la #MICRomaCard.

Colori degli Etruschi, la mostra

Una straordinaria selezione di lastre parietali figurate e decorazioni architettoniche a stampo in terracotta policroma, provenienti dal territorio di Cerveteri (l’antica città di Caere) e in parte inedite. Si tratta di reperti archeologici di fondamentale importanza per la storia della pittura etrusca, recentemente rientrate in Italia grazie ad un’operazione di contrasto del traffico illegale di reperti archeologici dell’Arma dei Carabinieri e alla diplomazia culturale del Mibac.

Tutte le informazioni

Luogo

Centrale Montemartini

Orario

Dall'11 luglio 2019 al 2 febbraio 2020

Martedì-domenica 9.00-19.00

La biglietteria chiude mezz'ora prima

Chiuso lunedì, 25 dicembre e 1 gennaio

N.B. Per eventuali aperture e/o chiusure straordinarie consultare la pagina dedicata agli avvisi

Biglietto d'ingresso

Ingresso (comprensivo della mostra "Volti di Roma alla Centrale Montemartini" e "Colori degli Etruschi"):

Intero € 11,00

Ridotto € 10,00

Per i cittadini residenti nel territorio di Roma Capitale (mediante esibizione di valido documento che attesti la residenza):

Intero € 10,00

Ridotto € 9,00

Maggiori informazioni su www.centralemontemartini.org