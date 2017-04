Colori d'Oriente - Personale di SC-Art

SC-art è la firma di Sara Contardi, artista formatasi a Roma, laureata in Sociologia con indirizzo socio-antropologico. Ha maturato esperienze nella grafica, nella fotografia, acquerello, matita, per ritornare infine al dipinto con colore acrilico, con l'uso di particolari textures. La collezione che presenta in questa personale dal titolo "Colori d'Oriente" alla Galleria Spazio40 di Trastevere è un omaggio ai grandi maestri giapponesi del colore, Hokusai, Hiroshige, Utamaru , Sharaku ed altri. Temporalmente i maestri si collocano tra il XVII e il XX secolo, in un momento in cui l'arte orientale contamina gli stessi artisti europei. A sedurre la sensibilità occidentale è il rapporto della civiltà nipponica con la natura, radicato nel pensiero autoctono shintoista, che riconosce anche nel più piccolo elemento della natura la presenza divina, collocando l'uomo al pari di ogni altra creatura. Animali, fiori e paesaggi, il monte Fuji, l' attenzione per la composizione e la prospettiva, il colore e le trasparenze, sono questi gli elementi che caratterizzano le opere giapponesi di quel periodo, spesso accompagnate da brevi poesie, gli haiku, a testimonianza della continua compenetrazione tra il mondo artistico e quello letterario. Sara Contardi articola questa esposizione personale in tre sezioni ben distinte. Un primo blocco di opere è dipinto con colori acrilici su particolari tele di lino o di cotone nero. Non c'è volontà di creare delle copie; sono degli omaggi ai maestri, il metodo di rappresentazione e la scelta dei colori sono infatti assai distanti dagli originali. Un secondo gruppo di opere rappresenta invece figure umane, cortigiane, guerrieri, teatranti, con i loro splendidi vestiti, le acconciature e gli atteggiamenti caratteristici dei vari soggetti. Le opere sono realizzate anche in questo caso con colori acrilici su supporto di legno riciclato, lasciato deliberatamente a vista. In appendice alla collezione, uno spazio è dedicato alla reinterpretazione di vari soggetti del folklore di ispirazione orientale. Si tratta di piccole opere in gran parte monocromatiche, realizzate sempre con colori acrilici su tele di cotone. Tutte le opere, in omaggio alla tradizione giapponese, sono accompagnate da poesie brevi. COLORI D' ORIENTE Personale di SC-art (Sara Contardi) 5 -11 maggio 2017 Spazio 40 Galleria Via dell'Arco di S. Calisto, 40 - Roma Orario 12.00 - 21.00 Vernissage: venerdì 5 maggio 2017 - ore 19.00 Info 3491654628 - spazio40@tiscali.it