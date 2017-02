Colore ed emotività nel ritratto. L’effetto del white balance. Incontro con Daniele Zedda

In questo incontro si parlerà di come l'effetto di una dominante impatti sull'emotività di un'immagine in particolare nella fotografia di ritratto. Lo studio del colore e l'effetto emotivo dello stesso è un argomento tanto vasto quanto basato sull'intuizione e, sebbene ognuno di noi sappia generalmente distinguere colori a livello emotivo, moltissimi fotografi si preoccupano di bilanciare il bianco in maniera corretta, spesso affidandosi ad automatismi. Il risultato è che, per quanto possa essere"corretta" la fotografia, manca sempre di quel "qualcosa" che ci emoziona. L'incontro sarà anche occasione per conoscere la nostra offerta formativa in ambito di postproduzione, fotoritocco e fotografia di ritratto. Daniele Zedda è un giovane fotografo e visual artist freelance specializzato in produzione e post-produzione fotografica e video. Guidato dall'amore per l'insegnamento, da anni, tiene corsi di fotografia digitale, post-produzione ed elaborazione di grafica bidimensionale presso Università e scuole specializzate. Potete visionare i suoi lavori su: www.instagram.com/daniele_zedda/ L'incontro si terrà il 22 febbraio alle ore 19:30 in via costanzo cloro 58, Roma e per partecipare è obbligatoria la prenotazione inviando una mail a: info@collettivowsp.org Non è richiesta nessuna particolare competenza né è necessario portare un computer. La partecipazione è gratuita con tessera associativa obbligatoria ENAL 2017. Per chi fosse sprovvisto, è possibile tesserarsi gratuitamente il giorno stesso. L'appuntamento rientra nel ciclo #scopriwsp, una serie di incontri, presentazioni e proiezioni per conoscere le attività dell'associazione fotografica. Per conoscere tutti gli appuntamenti del ciclo clicca qui: http://www.collettivowsp.org/scopri-wsp-photography/