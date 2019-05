Colorado State University Choir a S.Andrea della Valle

Nella magnifica Basilica di Sant’Andrea della Valle (Corso Vittorio Emanuele) si esibirà in concerto venerdì 24 maggio a partire dalle ore 20:30 il coro della Colorado State University, proveniente da Fort Collins, Stati Uniti.

Il programma di canto corale della Colorado State University è costituito da un coro universitario amatoriale e da due cori selezionati tramite audizione: il coro concertistico e il coro da camera, formati da studenti che appartengono a diverse discipline universitarie.

Il coro che si esibirà in Italia è formato da studenti che fanno parte del coro concertistico e del coro da camera sopra menzionati. Si tratta di un gruppo che spazia da matricole del primo anno universitario fino a ragazzi nel loro programma di master: una schiera di musicisti seri e tenaci che si dedicano al canto con grande passione e che aspirano ad alti livelli di musicalità ed abilità artistica. Questi cantati sono studenti in discipline quali Musicoterapia, Educazione musicale, Performance musicale, Ingegneria, Assistenza sociale, Storia ,Economia, Biologia ed Arte tanto per citarne alcune.

Il coro sotto la direzione del M° James Kim eseguirà un programma di musica sacra con brani di W. Byrd, W. Dawson, A. Parker, A. Bruckner, Mo. Hogan, G.P. da Palestrina. T.L. de Victoria, S. Paulus, O. Gjelo.



L’ingresso è libero e gratuito.

Per info – 06 53096944 338 5355979