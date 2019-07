Colonia, installazione-performance mobile nelle piazze del VII Municipio

Dal 20 al 23 luglio, Index Muta Imago propone il progetto Colonia: un’installazione-performance mobile a ingresso libero destinata a spostarsi per la città. Nei quattro giorni, Colonia abiterà tre diverse piazze del VII Municipio:

sabato 20, Largo Spartaco

domenica 21, Piazza San Giovanni Bosco

lunedì 22 e martedì 23, l’area pedonale circostante Villa Fiorelli

Tra gli eventi in programma, tutti i giorni dalle 16 alle 23, Cupola Hic et Nunc: una cupola geodetica in cui lo spettatore, attraverso l’arte, diviene protagonista di una differente modalità di esperienza dello spaziotempo; dalle 18 alle 22, Bermudas_loop: un sistema coreografico pensato per un numero variabile di interpreti (da tre a tredici), intercambiabili tra loro. E’ un organismo di movimento basato su regole semplici e rigorose che producono un moto perpetuo, adottabile da ogni performer come una condizione per esistere accanto agli altri e costruire un mondo ritmicamente condiviso.

Inoltre, ogni giorno alle 18 un talk: sabato 20, Arte nel tempo con Gianluca Brogna e altri ospiti a sorpresa; domenica 21, Il tempo da vivo con Valentina Valentini; lunedì 22, Il corpo nel tempo con Michele di Stefano, Katia di Renzo e Silvia Rampelli; martedì 23, Il tempo di sé con Gianni Iorio Giannoli.

L'evento Facebook per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/events/723487031450796/