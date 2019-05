Il Colombario di Pomponio Hylas, apertura con permesso speciale

Un’occasione eccezionale per visitare un luogo solitamente chiuso al pubblico.



Posto all'interno del Parco degli Scipioni, tra le antiche vie Latina e Appia, il Colombario di Pomponio Hylas deve il suo nome al personaggio che qui fu sepolto in età flavia, intorno alla fine del I secolo d. C.

Le dimensioni contenute dell'ambiente sepolcrale sono compensate dalla preziosità delle decorazioni che rivestono le pareti e il soffitto in tutta la loro estensione: dai mosaici con cornici di conchiglie, agli stucchi dipinti, agli affreschi con raffigurazioni di miti greci (storie di Orfeo e di Achille), che testimoniano il profondo legame dei proprietari del sepolcro con la cultura greca.



La visita sarà tenuta dalla dott.ssa Emanuela Sarracino, Archeologa e Guida Turistica



Appuntamento: ore 14,45 all’ingresso del Parco degli Scipioni in Via di Porta Latina, 10

Costo della visita: 8 €

Biglietto di ingresso: 4 € Ridotto con tessera Feltrinelli, Bibliocard, Metrebus annuale. GRATUITO con MIC Card.

ATTENZIONE: POSTI LIMITATI a 14!

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:

CELL. +39 328.8071534 emanuela.sarracino@gmail.com