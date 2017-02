Colombario di Pomponio Hylas & Tempietto di San Giovanni Oleo a Porta Latina

Tipologia itinerario: archeologia, sotterranei, arte moderna; Inizio visita: 10.00, comprende l'entrata al Colombario di Pomponio Hylas e nel Mausoleo di San Giovanni Oleo Termine visita: 11.30. Appuntamento: ore 10.00 davanti l'entrata del Parco degli Scipioni in Via di Porta Latina 10, 00179, Roma In caso di maltempo la visita si svolgerà lo stesso in quanto entrambe le strutture sono al coperto. Costo visita: 9 euro tutto incluso (contributo associazione, ticket) Ricordiamo che per partecipare alle nostre attività è necessario essere soci dell'associazione. Modalità di prenotazione: invia una mail a visite@tuscola.it o un sms al 371.1423882 indicando il numero dei parte Nella splendida cornice del Celio, a ridosso della porta Latina, scopriremo un piccolo edificio funerario sorto in epoca giulio-claudia, il Colombario di Pomponio Hylas. Calandoci nell'affascinante atmosfera elisiaca rievocata dalle decorazioni magnificamente conservate, cercheremo di ripercorrere la storia del sepolcro dalla sua edificazione fino al suo riuso in epoca flavia. Nel giro di pochi passi cavalcheremo i quasi XV secoli che dividono il colombario dal tempietto di S. Giovanni in Oleo, piccolo edificio di culto rinascimentale, che ci si presenta ad oggi nelle vesti del restauro secentesco del Borromini.