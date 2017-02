Colloqui. Risate a tempo determinato. A.A.A. Cercasi pubblico per spettacolo su colloqui. Per chi è interessato a una serata di divertimento e risate, è richiesto di recarsi al Barnum Seminteatro, in via Adelaide Bono Cairoli 3 (Roma), nei seguenti giorni: 25 febbraio dalle ore 21:00 e 26 febbraio, a partire dalle 18:00.

Non è necessaria esperienza pregressa. Automuniti se vi fa comodo. Sì perditempo.

Così viene presentato Colloqui. Risate a tempo determinato che sarà in scena al Barnum Seminteatro.

Quanti tipi di colloqui esistono? Ce lo svelano Fulvio Maura ed Angelo Sateriale, nel loro nuovo spettacolo “COLLOQUI. Risate a tempo determinato”, un ODISSEA COMICA che vi porterà avanti e indietro nello spazio e nel tempo, tra aziende imbarazzanti, imprese impossibili e lavori surreali.

Se non avete capito l’Homo videns di Giovanni Sartori, se avete ignorato l’Homo consumens di Zygmunt Bauman, non potrete fare a meno dell’HOMO COLLOQUENS di Maura & Sateriale.

Crollano i punti di riferimento, le ideologie svaniscono, i rapporti umani si inaridiscono e tutto diventa una prova, un test da superare. In una sorta di esame costante in cui tutto è precario, non solo il lavoro, ma anche le relazioni sentimentali, le amicizie, gli hobby sono inglobati in una nuova dimensione in cui bisogna sempre dimostrare qualcosa. E allora la vita stessa diventa un COLLOQUIO PERMANENTE.

Autori: Marco CHek Ceccotti, Fulvio Maura, Angelo Sateriale, Valerio Vestoso

Regia: Marco CHek Ceccotti

Per info e prenotazioni: degliarti@tiscali.it - 349 057 3178