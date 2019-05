Collision Fest 2019

Arriva la seconda edizione del Collision fest // Rompere l’equilibrio riporta in scena la cultura, l’arte e la musica che resiste.

Si parte il 31 maggio con l’iniziativa “Resistenza // Con ogni mezzo necessario” con Valentina Nappi, un dibattito sul clima di odio e imbarbarimento del mondo occidentale e sulla necessaria resistenza, al di là dei soliti schemi.

A seguire i concerti di due istituzioni in tema di ritmo popolare latino e contaminazioni della Cumbia made in Italy: i romani Los3saltos - con il nuovo disco - e gli psichedelici Cacao Mental, direttamente da Milano.

Il 1 giugno si va invece a esplorare il mondo (nel vero senso della parola) hip hop, con la presentazione di “Walk This Way // La Subcultura Hip Hop dagli Stati Uniti all’Italia” di e con Simone Nigrisoli e con la partecipazione di Mc Shark, alla ricerca delle origini di una musica nata dal “basso”.

Cala la notte, si accendono le luci del MainStage; non poteva mancare una delle eminenze del genere, nonché artista “controcorrente” nel panorama del rap: Inoki Ness.

Prima di lui Johnny Marsiglia, rapper palermitano che ormai non ha bisogno di presentazioni e che porta nei suoi pezzi la cultura e la tradizione della sua terra e delle sue radici multiculturali.

Ad aprire, direttamente dalla Do Your Thang records, William Pascal, punta della scena rap romana, accompagnato da Alan Beez.

Entrambe le serate vedranno poi alternarsi al b-stage il meglio dei dj romani Underground e della Trash music per eccellenza, a firma RadioSonar.Net

Collision Fest 31 Maggio, Sabato 1 Giugno 2019

Csa Intifada - via di Casal Bruciato.



Gallery