Passeggiando per i 7 Colli di Roma: Palatino e S. Maria Antiqua

Il Colle Palatino è una delle parti più antiche della città dove è nata la storia di Roma, legato al mitico ritrovamento, nel Lupercale, dei gemelli fondatori della città: Romolo e Remo. Alla fine dell'età imperiale la collina era ormai un unico susseguirsi di edifici imperiali e giardini, che formava un unico grande complesso ad uso degli imperatori. Da allora la parola Palatium iniziò a indicare il "palazzo" per eccellenza, prima inteso come residenza imperiale e poi come nome comune, presente in tutte le lingue europee. Augusto, che qui era nato, lo scelse come residenza costruendo per sè e sua moglie Livia un'imponente abitazione. In questo percorso visiteremo gli spettacolari resti del palatium imperiale dotato di Giardini, Stadio, Fontane, Portici. Entreremo nel Museo Palatino che conserva al II piano decorazioni eccezionali provenienti dai palazzi imperiali. Visiteremo i resti delle capanne antiche di Romolo e ci affacceremo dal fasto degli Horti Farnesiani sul Foro Romano. Ridiscenderemo dal Colle per scoprire la straordinara Basilica medievale di SANTA MARIA ANTIQUA al Foro, conosciuta come la Cappella Sistina del Medioevo, aperta in via eccezionale fino al 19 Marzo 2017 (no visita approfondita del Foro Romano). N.B. La visita è incentrata sulla visita del Colle Palatino: il Foro Romano sarà spiegato in linee generali solo dall'altura degli Horti Farnesiani!! Appuntamento ore 11.00 ingresso Area Archeologica Palatino - Via di San Gregorio 30 - Area antistante ingresso monumentale con telamoni. Cercare Bandiera/Cartellina viola Logo Roma Caput Tour Durata della visita 2 ore circa (Palatino + Museo Palatino II piano - età imperiale + Chiesa di S. Maria Antiqua) La visita è confermata anche in caso di pioggia poichè solo la prima domenica del mese è previsto ingresso gratuito. Munirsi di ombrello percorso all'aperto. Ingresso gratuito € 0.00 per tutti in occasione della Prima Domenica del mese (incluso il Museo Palatino nel sito archeologico) Costo visita guidata € 10.00 (adulti) € 5.00 (bambini fino a 13 anni) € 1.50 auricolari (se il gruppo supera le 30 persone) Prenotazione Obbligatoria scrivendo a info@romacaputour.it o inviando un sms allo 0039 333 4854287 specificando Titolo della visita, Nome, Cognome, Recapito telefonico, numero di persone, e-mail di riferimento. (esempio: Titolo, Mario Rossi, 2 adulti, telefono 333-3333333, mariorossi@roma.it) N.B.: non basta cliccare "PARTECIPERÒ " su evento Facebook bisogna ricevere SMS o e-mail di conferma dall'organizzazione Evento FB https://www.facebook.com/events/978079549003000/ Se non verrà raggiunto il numero minimo di iscritti entro il venerdi prima dell'evento, la visita sarà annullata Visita www.romacaputour.it Scrivi a info@romacaputour.it