Collettiva di Primavera 2018 | Mostra mercato d'arte contemporanea

Venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 aprile 2018, presso la galleria d’arte contemporanea Edarcom Europa, in via Macedonia 12 e 16 a Roma, torna il tradizionale appuntamento con la "Collettiva di Primavera", la mostra mercato dedicata a dipinti, sculture ed opere grafiche di molti tra i più importanti artisti attivi dalla seconda metà del '900 ai nostri giorni.



Per tutto il weekend, a coloro che interverranno, saranno proposte condizioni di acquisto particolarmente vantaggiose: un’occasione unica per chi voglia avvicinarsi all'arte contemporanea, nelle sue molteplici forme e tecniche, tra le opere dei tanti artisti che compongono l'ampio catalogo della galleria.



Come ogni anno, tutta la superficie espositiva sarà allestita al fine di poter dare la più ampia visibilità a ciascuno degli oltre trenta artisti con cui la galleria collabora.



La mostra "Collettiva di Primavera" durerà fino al 19 maggio 2018.



INFORMAZIONI



OPERE DI: Ugo Attardi, Mauro Bellucci, Enrico Benaglia, Franz Borghese, Ennio Calabria, Angelo Camerino, Michele Cascella, Tommaso Cascella, Giuseppe Cesetti, Angelo Colagrossi, Roberta Correnti, Marta Czok, Mario Ferrante, Salvatore Fiume, Franco Fortunato, Felicita Frai, Franco Gentilini, Gianpistone, Emilio Greco, Renato Guttuso, Ivan Jakhnagiev, Franco Marzilli, Piero Mascetti, Maurizio Massi, Francesco Messina, Mauro Molle, Norberto, Sigfrido Oliva, Ernesto Piccolo, Giorgio Prati, Salvatore Provino, Domenico Purificato, Aldo Riso, Carlo Roselli, Sebastiano Sanguigni, Aligi Sassu, Cynthia Segato, Mariarosaria Stigliano, Orfeo Tamburi, Lino Tardia, Renzo Vespignani.

INAUGURAZIONE: 20, 21 e 22 aprile 2018 (orario 10,30/13,00 – 15,30/19,30)

PERIODO MOSTRA: 20 aprile – 19 maggio 2018

IDEAZIONE: Gianfranco e Francesco Ciaffi

ORGANIZZAZIONE: Edarcom Europa

INDIRIZZO DELLA GALLERIA: Via Macedonia, 12/16 – Roma

ORARIO DELLA GALLERIA: da lunedì a sabato 10,30/13,00 – 15,30/19,30 (chiusure straordinarie: 25 aprile, 30 aprile, 1° maggio)

INFO: 06.7802620 - www.edarcom.it