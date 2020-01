Colle der Fomento e Il Muro del Canto raccontano Roma in "Brutti Sporchi e Cattivi"

Dopo un lungo tour che continua a portarli in giro per il paese, Il Muro del Canto annuncia una serata davvero impedibile in compagnia di un’altra colonna portante della scena musicale romana, i Colle der Fomento.

Il concerto all'Auditorium Parco della Musica

Domenica 16 febbraio le due formazioni saranno insieme sul palco della Sala Santa Cecilia per raccontare la Capitale con Brutti Sporchi e Cattivi. Una serata in cui la musica e le storie delle due band romane si fonderanno per un racconto crudo e appassionato della città.

Entrambe proporranno pezzi di repertorio ed estratti dei loro ultimi lavori in studio, rispettivamente L'Amore Mio Non More e Adversus. Sarà un concerto ricco di sorprese e versioni inedite dei brani che si arricchiranno con collaborazioni e ospiti a sorpresa. A 25 anni dalla nascita dei Colle der Fomento e a 10 anni da quella de Il Muro del Canto questa sarà un'occasione unica per i tanti sostenitori delle due band.

Colle der Fomento

Danno

Masito

DJ Baro



Il Muro del Canto

voce

Daniele Coccia Paifelman

voce narrante e batteria

Alessandro Pieravanti

chitarra acustica

Eric Caldironi

basso elettrico

Ludovico Lamarra

chitarra elettrica

Franco Pietropaoli

fisarmonica

Alessandro Marinelli