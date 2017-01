Official Coldplay Tribute Band a Centrale Birra

La Capitale è pronta ancora una volta ad accogliere sul palco il Tributo Italiano Ufficiale ai Coldplay. Il ritorno dei LiVe in Technicolor sui palchi di Roma è previsto per il 28 Gennaio 2017, dopo gli eventi dei mesi passati in Toscana , Umbria , Reggio Emilia, Marche, torna nuovamente in provincia di Roma la Coldplay Tribute Band Ufficiale Italiana. Questa Tribute Band da tempo sui palchi italiani è stata annoverata del titolo di Coldplay Tribute Band Ufficiale italiana direttamente dalla OXFAM, sponsor ufficiale Coldplay che li ha scelti nel 2013 per rappresentare il nome dei Coldplay in Italia. Aspettando il concerto dei veri Coldplay a Milano per il prossimo Tour 2017 possiamo regalare alle nostre orecchie un'esperienza molto vicina al vero sound della Band Inglese con i Live in Technicolor. L'appuntamento è per Sabato 28 Gennaio 2017ore 22:00 alle porte di Roma , a Centrale Birra nuovo fantastico palco a due passi dalla Capitale.