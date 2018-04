Coldplay Night - 20 years of Coldplay. Era il 1998 quando 4 giovani inglesi salirono su un piccolo palco di un fumoso pub londinese, il Laurel Tree di Camden.

20 anni dopo, con centinaia di concerti all'attivo e qualche svariato milione di album venduti, i Coldplay sono una delle band più famose al mondo.

Coldplay Nation nasce come punto di riferimento italiano per gli appassionati di questa band e quale migliore occasione del loro ventennale per celebrare la loro incredibile carriera?

Il 24 aprile nella prestigiosa cornice del MONK Roma, sono chiamati a raccolta tutti i loro fan, per un evento unico nel suo genere. Un'occasione irripetibile nella quale, oltre ad assistere al concerto tributo di una delle loro più importanti cover band italiane, i Cold&Play - Coldplay Tribute, e ballare fino a notte fonda con il dj-set brit pop di Fabio Luzietti (Radio Sonica, Cool Britannia), sarà possibile visitare la mostra fotografica che ripercorre la carriera della band e gustare uno sfizioso menù a tema Coldplay!